Лидер ХАМАСа окружен в бункере, - Минобороны Израиля

Лидер боевиков группировки ХАМАС Яхья Синвар окружен в бункере. Сейчас он находится в Секторе Газа.

Об этом заявил министр обороны Израиля Йоав Галлант, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Он подтвердил, что силы ЦАХАЛа находятся в центре города Газа.

Также он добавил, что лидер ХАМАСа в Секторе Газа Яхья Синвар окружен в бункере.

Но где именно расположен этот бункер, министр не уточнил.

Яхья Ибрагим Хассон Синвар

Нынешний лидер боевиков группировки ХАМАС в Секторе Газа и один из основателей военного крыла организации.

Был одним из соучредителей аппарата безопасности.

Война в Израиле

В начале октября боевики ХАМАС начали масштабное вторжение в Израиль. Они убивали и угоняли как военных, так и мирных жителей. В ответ Израиль объявил военную операцию против боевиков "Железные мечи".

В ее рамках ЦАХАЛ расширил наземную операцию в Секторе Газа. В регион были введены войска и техника.

По данным СМИ, это произошло после того, как переговоры между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников зашли в тупик.

Спикер армии обороны Израиля контрадмирал Даниэль Хагари заявил, что силы ЦАХАЛа полностью окружили город Газа. при этом о прекращении огня речь не идет.