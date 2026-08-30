Бельгия вновь блокирует передачу замороженных активов РФ для финансирования Украины

"Это не подлежит обсуждению, дверь закрыта. Наш премьер-министр будет стоять на своем", - заявил Тео Франкен.

Отметим, что ранее на этой неделе Швеция, Польша, Нидерланды и Испания призвали Еврокомиссию изучить новые способы, чтобы использовать примерно 200 млрд евро замороженных российских активов для поддержки Украины.

Также известно, что в декабре 2025 года на саммите ЕС лидер Бельгии Барт де Вевер отклонил попытку Германии и Еврокомиссии разработать для Украины "репарационный кредит" в размере 200 млрд евро, заявив , что это сделает бельгийское государство беззащитным перед санкциями со стороны РФ.

В свою очередь Тео Франкен отметил, что сопротивление Бельгии вызвало недовольство. Особенно он выделил страны Балтии, которые являются наиболее ярыми сторонниками репарационного займа.

"Им также следует быть осторожными, постоянно поднимая этот вопрос и загоняя нас в угол. Я не думаю, что это разумно", - резюмировал министр обороны Бельгии, указывая на страны Балтии.