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Бельгія продовжує жорсткий карантин до 1 березня

Бельгія, Середа 13 січня 2021 02:39
Бельгія продовжує жорсткий карантин до 1 березня
Фото: прапор Бельгії (pexels)
Автор: Даша Харченко

У Бельгії продовжать карантинні обмеження, введені 2 листопада у зв'язку з другою хвилею коронавірусу, до 1 березня. Спочатку передбачалося, що вони закінчаться 15 січня.

Про це повідомляє The Brussels Times.

На початку листопада бельгійська влада значно посилила заходи з протидії коронавірусу. Були заборонені всі колективні заходи та релігійні служби, обмежена кількість запрошених гостей, закриті бари і ресторани та інше.

Проте, якщо ситуація значно покращиться, заходи можуть бути пом'якшені раніше.

Раніше повідомлялося, що в Бельгії поліція додатково патрулювала для контролю за дотриманням громадянами противірусних заходів на Різдво. Зокрема, повинні були враховувати, скільки піци замовили на одне домогосподарство.

Також уряд Бельгії розглядає можливість проведення вакцинації населення від коронавірусу не двома, а однією дозою. Це може дозволити до літа прищепити все населення країни.

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