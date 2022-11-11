Германия продлила эксплуатацию трех последних АЭС до весны следующего года

Германия откладывает отказ от атомной энергетики, первоначально запланированный на конец года, на три с половиной месяца. Решение призвано обеспечить безопасность поставок в Германию в условиях нынешнего энергетического кризиса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel.

Бундестаг 11 ноября проголосовал за правительственный законопроект, согласно которому три последних оставшихся атомных реактора Isar 2, Emsland и Neckarwestheim 2 не будут остановлены до 15 апреля 2023 года. За продолжение эксплуатации трех АЭС высказались 375 депутатов, против проголосовали 216 депутатов, 70 воздержались. Как отмечает издание, дебаты привели к серьезной напряженности внутри коалиции, особенно между зелеными и СвДП, пока канцлер Олаф Шольц (СДПГ), используя свою политическую роль в кабинете министров, не предложил законопроект.