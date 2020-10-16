Бельгія посилює карантин, вводять комендантську годину

Бельгія вирішила посилити карантин, щоб зупинити зростання захворюваності на коронавірусу. Відповідну заяву сьогодні зробив прем'єр-міністр країни Александр Де Кроо.

Про це повідомляє бельгійське видання The Brussels Times.

За словами Де Кроо, сьогодні Бельгія перебуває у фазі найвищої готовності.

"Кількість інфікованих зростає з кожним днем, і дуже швидко. Наші лікарі та лікарні перебувають під сильним тиском. Ми ведемо нерівну боротьбу з цим вірусом", - наголосив він.

З понеділка, 19 жовтня, громадянам країни буде дозволено мати лише один контакт за межами власного помешкання. Уряд рекомендував працювати віддалено, якщо є можливість.

Крім того, в країні буде введено комендантську годину. Людям буде заборонено виходити на вулицю з 00:00 до 5-ї години ранку.

На чотири тижні у Бельгії закриють бари та ресторани, а після 20:00 буде заборонено продавати алкоголь.

Нагадаємо, 8 жовтня у столиці Бельгії були закриті кафе і бари. Карантин у Брюсселі посилили після зростання захворюваності протягом двох тижнів.