Бельгия и ЕК проведут специальную встречу по использованию активов РФ, - Politico

Новая встреча в пятницу состоится после того, как во вторник заместители министров финансов не смогли продвинуться в обсуждении так называемого "репарационного кредита". Еврокомиссия уже предупредила, что времени остается все меньше и меньше.

"Чем дольше мы медлим, тем сложнее будет найти решение. Это может поставить под сомнение промежуточные варианты, которые еще остаются", - отметил еврокомиссар по вопросам экономики Валдис Домбровскис.

По данным Politico, если средства не поступят до весны, Украина рискует столкнуться с серьезным бюджетным дефицитом в следующем году. Еврокомиссия предостерегает, что без договоренности об использовании российских активов странам ЕС придется финансировать поддержку Киева самостоятельно - а после пандемии, которая подорвала государственные бюджеты, желание делать это у большинства правительств невелико.

"Где мы найдем 140 млрд евро в европейских бюджетах сейчас?", - возмущенно отметил заместитель министра финансов одной из стран, комментируя позицию Бельгии.

Еврокомиссия планирует представить Бельгии меморандум с возможными альтернативами финансирования Украины, предусматривающими привлечение средств путем займов на уровне ЕС. Все надеются, что правительство Бельгии, учитывая собственные финансовые ограничения, согласится на компромисс, когда поймет, что других реалистичных вариантов фактически нет.