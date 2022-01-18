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Великобританія протестує на практиці чотириденний робочий тиждень

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Великобританія, Вівторок 18 січня 2022 23:36
Великобританія протестує на практиці чотириденний робочий тиждень Фото: Великобританія протестує чотириденний робочий тиждень (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

У Великобританії запускають пілотний проєкт, в рамках якого протестують чотириденний робочий тиждень. У проєкт візьмуть участь близько 30 компаній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Пілотний проєкт чотириденного робочого тижня у Великобританії почнеться в червні та триватиме шість місяців. Близько 30 компаній вже підписалися на участь у випробуванні. Співробітникам цих компаній дозволять працювати 32 години на тиждень, залишивши без змін їх компенсацію і пільги.

"Перехід на чотириденний тиждень був би безпрограшним для компаній. Дослідження показали, що продуктивність підвищується разом з відповідним зростанням добробуту працівників", - заявив Джо Райл, директор кампанії "чотириденний тиждень" у Великобританії.

За словами Райла, аналогічні програми повинні початися в США та Ірландії, а ще більше заплановано в Канаді, Австралії та Новій Зеландії.

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