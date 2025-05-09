Бельгия предлагает "коалицию", чтобы удержать активы России замороженными

Сегодня клиринговый центр Euroclear удерживает львиную долю российских активов в Европе, которая находится под санкциями. Речь идет о более чем 180 млрд евро (202 млрд долларов).

Между тем дипломаты Европейского союза (ЕС) ожидают, что Венгрия попытается "распутать" меры против России, воздержавшись во время голосования по их продлению.

По словам Прево, в этой ситуации ЕС необходимо иметь альтернативы для продолжения удерживания российских активов замороженными. Среди предложенных им альтернатив:

"Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другая альтернатива - национальная инициатива бельгийского парламента. Мы определим, нужно ли будет вносить это в наше национальное законодательство или нет. Я думаю, что будет лучше избежать этого и действительно предложить международную структуру с прочной правовой основой", - пояснил он.

В то же время он отметил, что в обоих случаях Бельгия не сможет действовать в одиночку.