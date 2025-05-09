Бельгия предлагает "коалицию", чтобы удержать активы России замороженными

Бельгия готова помочь в создании международной коалиции для удержания замороженных российских активов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Бельгии Максима Прево в интервью Euractiv.
Сегодня клиринговый центр Euroclear удерживает львиную долю российских активов в Европе, которая находится под санкциями. Речь идет о более чем 180 млрд евро (202 млрд долларов).
Между тем дипломаты Европейского союза (ЕС) ожидают, что Венгрия попытается "распутать" меры против России, воздержавшись во время голосования по их продлению.
По словам Прево, в этой ситуации ЕС необходимо иметь альтернативы для продолжения удерживания российских активов замороженными. Среди предложенных им альтернатив:
"Это может быть новая международная рамочная инициатива, которая заставит эти активы оставаться в Euroclear, или другая альтернатива - национальная инициатива бельгийского парламента. Мы определим, нужно ли будет вносить это в наше национальное законодательство или нет. Я думаю, что будет лучше избежать этого и действительно предложить международную структуру с прочной правовой основой", - пояснил он.
В то же время он отметил, что в обоих случаях Бельгия не сможет действовать в одиночку.
После начала полномасштабной войны в Украине западные страны, в частности страны С, заморозили около 300 миллиардов активов Центрального банка России. Средства были заблокированы как часть санкций, чтобы ограничить способность России финансировать военную агрессию.
Активы сегодня остаются замороженными, и в ЕС неоднократно заявляли, что они не будут разблокированы, пока Россия не возместит нанесенный Украине ущерб.
Вчера, 8 мая, по словам главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, Украина получила 1.13 млрд долларов в рамках программы ERA. Средства были обеспечены за счет прибыли от замороженных активов.
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