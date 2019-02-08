Бельгія підтримає санкції проти Росії

Сьогодні відбулась зустріч делегації ПАРЄ з міністром закордонних справ Бельгії, кандидатом на посаду генсека Ради Європи Дідьє Рейндерсом

Председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что Бельгия поддержит санкции против России из-за захвата украинских моряков в Керченском заливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook Арьева.

Как он отметил, сегодня состоялась встреча делегации ПАСЕ с министром иностранных дел Бельгии, кандидатом на должность генсека Совета Европы Дидье Рейндерсом. Рейндерс заверил, что не согласен на возврат России в Парламентскую ассамблею Совета Европы без существенных шагов по деоккупации Крыма и выполнения Минских соглашений.

"Бельгийской министр также сказал, что готов прислушиваться к позиции Украины в Совете Европы в отношении российского вопроса, и согласился, что Россия должна сделать существенные шаги по деоккупации Крыма и выполнению Минских соглашений для того, чтобы ее делегация вернулась в ПАСЕ без санкций", - написал Арьев.

Напомним, специальный представитель Соединенных Штатов по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что США не будут двигаться дальше в переговорах с Россией пока российская власть не освободит украинских моряков, захваченных возле Керченского пролива.

До этого РБК-Украина сообщало, что Украина совместно с международными партнерами из антироссийской коалиции готовит "Азовский пакет" санкций в ответ на незаконную агрессию России в Керченском проливе.