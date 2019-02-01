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Україна з партнерами готує пакет санкцій проти РФ через агресію в Азовському морі

Новини » Політика    01.02.2019 - 13:36
Україна з партнерами готує пакет санкцій проти РФ через агресію в Азовському морі
Фото: Володимир Омелян (РБК-Україна)

Україна провела роз'яснювальну роботу з державами-членами антиросійської коаліції

Україна спільно з міжнародними партнерами щодо антиросійської коаліції готує "Азовський пакет" санкцій у відповідь на незаконну агресію Росії в Керченській протоці. Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю УНІАН.

Омелян розповів, що після захоплення РФ українських кораблів і моряків, Україна провела роз'яснювальну роботу з державами-членами антиросійської коаліції.

"Готуємо з нашими партнерами по антиросійської коаліції "Азовський пакет" санкцій. На цьому тижні Спецмісія ЄС знаходиться в регіоні. Ми віримо, що хоча і складно знайти в ЄС консенсус, але Азовський пакет санкцій буде прийнято. Це в черговий раз вдарить по Росії і має поставити її на місце", - сказав Омелян.

Він зазначив, що в даний час спостерігається поліпшення ситуації з проходом суден по Керченській протоці.

"Але він далекий від ідеального в нашому розумінні. Судна не мають на вході або на виході чекати по кілька годин, раніше ця позначка взагалі дорівнювала нулю. Зараз судна очікують в середньому 15 годин, а ще зовсім недавно очікували багато доби", - додав міністр.

Нагадаємо, спецпредставник США по Україні Курт Волкер заявив, що США мають намір в лютому переглянути санкції відносно Москви, які були введені після анексії Криму.

Раніше повідомлялося, що глави міністерств закордонних справ країн ЄС на засіданні в лютому не прийматимуть висновок щодо ситуації в Україні.

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