Бельгия планирует предоставить Украине F-16 как можно скорее, и анонсирует большой пакет помощи

Бельгия подготовила для Украины новый пакет военной помощи на 100 млн евро и пообещала передать новые истребители F-16 как можно скорее.

Об этом заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на HLN .

По его словам, правительство Бельгии также планирует максимально ускорить поставки истребителей F-16 Силам обороны Украины.

"Бельгия в ближайшее время готовится предоставить Украине военную помощь на 100 млн евро", - отметил Франкен.

F-16 в Украине

Напомним, Нидерланды, Дания и Бельгия возглавили авиационную коалицию по передаче истребителей F-16 Украине. В июле 2024 года Нидерланды официально согласовали экспорт 24 самолетов, а уже в августе первые F-16 прибыли в украинские Воздушные силы. Детали по количеству и источникам поставок остаются засекреченными.

В конце августа Украина потеряла один из полученных истребителей во время отражения массированной атаки России. В результате катастрофы 26 августа погиб опытный пилот Алексей Месь с позывным "Мунфиш".

Также сообщалось, что 22 июля этого года Воздушные силы получили первые уникальные мобильные комплексы для обслуживания истребителей F-16. А уже на следующий день Воздушные силы показали, как выглядят эти комплексы.

Кроме того, ранее стало известно об уникальной тактике, которая помогает ВСУ не потерять ни одного истребителя во время массированных ударов россиян по украинским аэродромам.