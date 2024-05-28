Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16 до 2028 года

Она отметила, что первые истребители должны быть доставлены в Украину "к концу года".

По ее словам, это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, который сегодня подпишут Украина и Бельгия.

Министерство обороны Бельгии будет также передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.

По словам министра, эта поддержка Киева необходима для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, преисполненного решимости, по ее словам, отодвинуть границы европейских стран и обеспечить безопасность Бельгии.