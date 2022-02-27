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Бізнес допомагає зміцнити позиції ЗСУ та Нацгвардії в Маріуполі, - мер

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Неділя 27 лютого 2022 19:25
Бізнес допомагає зміцнити позиції ЗСУ та Нацгвардії в Маріуполі, - мер Фото: Вадим Бойченко (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Маріуполь надійно захищений: на позиціях стоять ЗСУ та Нацгвардія. Солдати і офіцери мотивовані і готові оберігати місто.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Вадима Бойченко.

За його словами, бізнес об'єднався заради порятунку Маріуполя - місцеві металургійні підприємства забезпечують збройні сили паливом і харчами.

"Підприємства "Метінвест" роблять все можливе, щоб забезпечити Збройні Сили України і Національну гвардію паливом, їжею і всім необхідним для захисту міста. Ми твердо стоїмо на рубежах нашої Батьківщини і не віддали жодного метра нашої землі. Дякую всім солдат і офіцерів - ви наші герої ми всі Вас любимо і вклоняємося в ноги вашим матерям", - повідомив Бойченко у своєму відеозверненні.

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