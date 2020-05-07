Бельгія відкриє всі магазини з 11 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У магазинах буде допускатися лише один покупець на кожні 10 квадратних метрів

Бельгія планує відкрити усі магазини з понеділка, 11 травня, які були закриті через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє EU Observer.

Як повідомляється, Бельгійська рада національної безпеки, де представлені всі управління прийняла рішення щодо відкриття всіх магазинів 11 травня. Однак, прем'єр-міністр Бельгії Софі Вілмес виступаючи на пресконференції заявила, що у магазинах буде допускатися лише один покупець на кожні 10 квадратних метрів і не довше, ніж на пів години.

Як зазначається, бари, ресторани, ринки та музеї залишатимуться закритими. При цьому, люди зможуть зустрічатись групами по четверо.

Нагадаємо, рада національної безпеки Бельгії обговорив план другого етапу зняття карантинних заходів, введених через коронавірус.

Разом з тим, раніше РБК-Україна повідомляло, що 4 травня в Бельгії розпочався перший етап пом'якшення заходів. Так, в країні дозволені прогулянки на свіжому повітрі і фізичні заняття, які не передбачають фізичного контакту.

Крім того, уряд Бельгії з 20 березня закрив кордони для несуттєвих поїздок. Обмеження на в'їзд в Бельгії будуть контролювати правоохоронні органи, а порушників будуть карати.