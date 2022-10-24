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Бельгия направит помощь энергетическому сектору Украины: подробности

Фото: Бельгия направит помощь энергетическому сектору Украины (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Бельгия будет продолжать оказывать необходимую помощь, а следующий гуманитарный груз будет учитывать потребности энергетического сектора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства энергетики Украины.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко провел онлайн-встречу с министром энергетики Королевства Бельгия госпожой Тинне Ван дер Стретен. Галущенко проинформировал коллегу, что за последние две недели Россия массированно обстреливает объекты украинской энергетической инфраструктуры.

"Энергетики пытаются оперативно проводить ремонтные и восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть свет и тепло в дома украинцев", - говорится в сообщении.

Стретен заверила, что Бельгия и дальше будет поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией, оказывая необходимую помощь, в том числе и энергетическому фронту. Следующий гуманитарный груз будет учитывать потребности энергетического сектора и будет отправлен в Украину до конца октября.

Напомним, что Бельгия готовится предоставить дополнительную военную помощь Украине на 12 миллионов евро. В списке крупнокалиберные пулеметы и боеприпасы к ним.

Также в Украине объяснили, куда пойдут деньги, которые в следующем году будет выделять ЕС.

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