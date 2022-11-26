Люблинский треугольник. Шмыгаль провел встречу с премьерами Польши и Литвы

Премьер-министры Украины, Литвы и Польши привели в Киеве встречу в формате Люблинского треугольника. Они обсудили дальнейшую помощь Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьера Дениса Шмыгаля в Telegram.

"Рад приветствовать сегодня в Киеве глав правительств Литвы и Польши Ингриду Шимоните и Матеуша Моравецкого. В формате Люблинского треугольника мы обсудили актуальные вопросы и вызовы, а также подписали совместное заявление, в котором согласовали ряд наших позиций", - отметил глава правительства.

Премьеры Литвы и Польши подтвердили готовность активизировать переговоры в НАТО на саммите в Вильнюсе по Украине, а также переговоры в ЕС о вступлении Украины.

Политики отметили важность усилить военную, финансовую и гуманитарную помощь Украине.

"Последний год доказал насколько важно единство наших стран и народов. Работаем для дальнейшего укрепления партнерства и общего будущего в объединенной Европе", - добавил Шмыгаль.

Фото: премьер-министры Украины, Литвы и Польши привели в Киеве встречу (t.me/Denys_Smyhal)

Ранее мы сообщали, что премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибыл в Киев с визитом.

Также сегодня в Украину приехал премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо, он встретился с Владимиром Зеленским.

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