Бельгия готова обучать украинских пилотов на истребителях F-16

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"Нам нужны истребители и мы благодарим союзников за решение работать в этом направлении. В частности, готовность обучать пилотов подтвердила также Бельгия", - написал Ермак.

Напомним, Британия, Франция и Нидерланды поддержали коалицию истребителей для Украины. В частности, Британия уже этим летом начнет учить украинских пилотов.

К тому же, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, его страна может приступить к обучению украинских пилотов на западных истребителях уже сейчас.

Также ранее мы писали, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел переговоры со своим нидерландским коллегой Марком Рютте. Чиновники договорились работать над созданием коалиции по закупке F-16 для Украины.

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