У Бельгії через страйк на добу закриють повітряний простір

Рух закриють у вівторок 12 лютого, з 22:00 до 22:00 13 лютого

Служба управления воздушным движением (Skeyes) в Бельгии сообщила о закрытии воздушного пространства на сутки из-за всеобщей национальной забастовки 13 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hromadske.ua.

Как сообщается, воздушное движение закроют во вторник, 12 февраля, 0 22:00 на сутки до 22:00 13 февраля.

"Сотрудники Skeyes не обязаны сообщать о своих намерениях работать или нет во время профсоюзных акций", - говорится в заявлении компании.

Напомним, крупнейшая авиакомпания и национальный авиаперевозчик Бельгии - Brussels Airlines с 17 октября 2018 года зашла на украинский рынок и запустила рейс из Брюсселя (Бельгия) в киевский аэропорт "Борисполь".

Билеты на данном направлении доступны на сайте Brussels Airlines. Самый дешевый рейс Брюссель - Киев на 17 октября стоит 38,86 евро.

Brussels Airlines начала прямое сообщение между Киевом и Брюсселем 4 раза в неделю.

Добавим, что в Германии 15 января из-за забастовки 23 тысяч сотрудников 8 аэропортов не работали в плановом режиме.