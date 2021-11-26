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У Бельгії підтвердили перший випадок зараження новим варіантом COVID

Автор: Валерія Поліщук

У Бельгії підтвердили один випадок захворювання новим варіантом COVID-19. Вірус виявили у людини, яка приїхала з-за кордону.

Про це заявив Міністр охорони здоров'я Бельгії Франк Ванденбрюке, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За його словами, новий варіант коронавірусу виявили у не вакцинованого. Він отримав позитивний тест на COVID 22 листопада.

У пацієнта з'явилися симптоми зараження через 11 днів після поїздки до Єгипту через Туреччину.

Як повідомляє Reuters, у Бельгії аналізують два зразки COVID-19, щоб встановити, чи є вони новим варіантом коронавірусу, вперше виявленим у Південній Африці.

Відзначимо, що на цей момент Бельгія є єдиною європейською країною, яка підтвердила випадок зараження варіантом коронавірусу B. 1.1.529.

Нагадаємо, Британія через новий штам коронавірусу, який виник у Південній Африці вже скасувала рейси відразу в кілька країн.

Крім того, у ВООЗ заявили, що для вивчення штаму коронавірусу B. 1.1.529 необхідно кілька тижнів.

Додамо, що ВООЗ скликало екстрені збори через новий коронавірус.

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