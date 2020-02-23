У Бельгії з Королівського монетного двору намагалися вкрасти кілька мішків з монетами

Невідомі зловмисники увірвалися до будівлі королівського монетного двору Бельгії, який карбує євро-монети. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RTBF.

Інцидент стався близько 1.30 в ніч на п’ятницю, 21 лютого.

Зловмисники намагалися втекти з кількома мішками, наповненими монетами. В результаті вторгнення в будівлі спрацювала сигналізація і на місце прибула охорона. Будівлю обшукали і знайшли двох грабіжників, третьому з декількома мішками монет вдалося втекти.

Затриманих помістили під варту, 5 березня вони постануть перед судом.

Представник прокуратури Брюсселя Френсіс Адінс зазначив, що здобич у грабіжників була вельми мізерна.

"У кожного в рюкзаку було по п'ять кілограмів монет. Це були пошкоджені і вилучені з обігу монети. Їх вартість дорівнює нулю", - сказав він.

Зазначається, що двоє арештованих 1998 і 1999 року народження не потрапляли в поле зору правоохоронних органів. Третього злочинця розшукують.

Нагадаємо, у Миколаєві вночі неділі, 16 лютого, невідомі зловмисники проникли у відділення банку, підірвали банкомат та викрали з нього понад чверть мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що у Боснії та Герцеговині троє громадян України пограбували понад 20 банкоматів російського "Сбербанку". На вчинення злочину українцям знадобилося 53 години. Зловмисники викрали кошти на понад 37 млн гривень.