У Бельгії заарештували 38 учасників акції "жовтих жилетів"

Маніфестанти влаштували безпорядки біля будинку бельгійського екс-прем'єра

В Бельгии в городе Монс полиция арестовала 38 участников акции "желтых жилетов", устроивших накануне беспорядки у дома экс-премьера страны и председателя Социалистической партии Элио Ди Рупо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RTL.

Отмечается, что около сотни манифестантов провели в субботу, 9 февраля, в Монсе несогласованную манифестацию протеста, переросшую в нарушения общественного порядка.

"Демонстрация прошла без разрешения, в том числе участники акции перекрыли дорогу без разрешения. Сначала мы не ожидали усугубления ситуации, но демонстранты явно пытались устроить провокации", - заявил начальник полиции Марк Гарин.

Сообщается, что, в частности, демонстранты бросали петарды в почтовый ящик дома Ди Рупо и нанесли ущерб его дому.

Местной полиции даже пришлось позвать на помощь силы федеральных правоохранителей, чтобы прекратить беспорядки.

Напомним, в субботу, 9 февраля, в Париже правоохранители задержали по меньшей мере 36 участников антиправительственной акции протеста движения "желтых жилетов", из них минимум 21 был взят под стражу. Участники протеста "желтых жилетов" подожгли автомобиль военного антитеррористического патруля, который стоял рядом с Эйфелевой башней.