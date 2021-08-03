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Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов у півфінал Олімпіади

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Токіо, Вівторок 03 серпня 2021 07:55
Беленюк переміг суперника з Алжиру і вийшов у півфінал Олімпіади Фото: Жан Беленюк пробився до чвертьфіналу ОІ в Токіо (uww.org)
Автор: Артур Родивилов

На Олімпіаді в Токіо проходять змагання з греко-римської боротьби. Українець Жан Беленюк у категорії до 87 кг вийшов у півфінал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Олімпіади.

В 1/8 фіналу він розгромив чинного чемпіона Європи серба Зураба Датунашвілі - 3:1. У чвертьфіналі в категорії до 87 кг Беленюк переміг алжирця Башира Сід Азара.

У сутичці рахунок був рівний, але українець провів останню активну дію і переміг. У півфіналі Беленюк зустрінеться з Іваном Гуклеком з Хорватії.

Нагадаємо, український борець греко-римського стилю Парвіз Насібов переміг Фредеріка Б'єррехуса з Данії в категорії до 67 кг. З результатом 5:1 він також вийшов до чвертьфіналу Олімпіади в Токіо.

Ірина Коляденко в категорії до 62 кг в 1/8 фіналу пройшла представницю Нігерії Амінат Аденії завдяки перемозі на туше. У чвертьфіналі вона проведе бій з Лун Цзя з Китаю.

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