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"Белавіа" продовжила призупинення польотів в Україну

Автор: Анастасія Рокитна

Авіакомпанія "Белавіа" продовжила призупинення польотів в Україну. Літаки не літатимуть мінімум до 30 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "БелТА".

Через заборону влади України на виконання рейсів "Белавіа" авіакомпанія скасувала польоти до Києва, Львова, Одеси та Харкова, а також з цих міст.

"Рейси припинені по 30 вересня", - сказали в прес-службі авіаперевізника.

Нагадаємо, через примусову посадку літака в Мінську, коли був затриманий опозиційний блогер Роман Протасевич, ряд європейських країн скасували польоти над Білоруссю.

Також Кабмін України прийняв рішення припинити авіасполучення з Білоруссю.

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