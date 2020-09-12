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У Білорусі заявили про перекидання танків США до кордону країни

Автор: Дмитро Левицький

Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін заявив, що НАТО нібито перекинуло американські танки до західного білоруського кордону. Міноборони перевірило ситуацію вздовж західного кордону за дорученням чинного президента країни.

Про це повідомляє білоруське провладне видання "БелТА".

За словами Хреніна, білоруська армія фіксує пересування військ НАТО поблизу білоруського кордону в рамках операцій "Посилена передова присутність" та "Атлантична рішучість".

"Зокрема, в цей час відбувається перекидання на полігон Пабраде за 15 кілометрів від нашого державного кордону 2-го танкового батальйону 69-го танкового полку США", - розповів він.

Нагадаємо, Лукашенко запропонував відвести білоруські війська від західного кордону та доручив Міноборони оцінити доцільність їхнього там перебування.

Як писало РБК-Україна, наприкінці серпня білоруські війська вчилися відбивати наступ іноземних сил на територію західної Гродненської області.

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