Білоруська армія вчилася відбивати напад на Гродненську область

Фото: навчання білоруської армії (mil.by)

У Білорусі в активну фазу перейшли тактичні військові навчання поблизу західного кордону. Впродовж двох днів білоруські військові вчилися відбивати вторгнення у Гродненську область.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Білорусі.

За даними відомства, у маневрах беруть участь механізовані, танкові, десантні, артилерійські та інженерні підрозділи, а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.

У перший день військових навчань військовослужбовці 103-ї Вітебської бригади ПДВ вступили у бій з підрозділами умовного противника поблизу державного кордону. На другий день навчань бої дії перемістилися в район переправи через річку Неман. За задумом навчань, противник перетнув білоруський кордон та направлявся до переправи.

На перехоплення противника вирушили десантники на БТР, а з іншої сторони підрозділи умовного противника заблокував танковий взвод. В результаті ворог був знищений.

Нагадаємо, тактичні навчання білоруських військ на кордоні з Європейським союзом почалися 28 серпня.