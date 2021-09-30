У Білорусі затримали близько 50 осіб за публікації в соцмережах про перестрілку в Мінську

У четвер, 30 вересня, в Білорусі прокотилася хвиля обшуків і затримань активістів. Всього заарештовано близько 50 осіб через, як припускають правозахисники, коментарі в соцмережах про перестрілку в Мінську .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на правозахисну організацію "Вясна" .

За її даними, затриманим пред'являють звинувачення за образу представника влади і розпалювання соціальної ворожнечі. "Співробітники КДБ затримали близько 50 осіб. Всі знаходяться в ІТТ на Охрестина", - уточнили в організації.

Правозахисники вважають, що затримання активістів пов'язані з коментарями в соціальних мережах про загибель в результаті перестрілки в Мінську співробітника IT-компанії Андрія Зельцера і офіцера КДБ.