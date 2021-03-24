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У Білорусі затримали голову Спілки поляків. Варшава викликала дипломата

Автор: Артур Родивилов

Голова Спілки поляків Білорусі Анжеліка Борис затримана у вівторок ввечері в Гродно. Міністерство закордонних справ Польщі викликало представника білоруського посольства у Варшаві і висловило йому протест.

Про це повідомляє на сайті польського відомства.

Як відзначили в міністерстві, представник білоруської дипломатії "отримав недвозначний сигнал" про те, що дії білоруської влади суперечать міжнародним зобов'язанням Білорусі із захисту національних меншин і двостороннім зобов'язанням щодо захисту польської меншини.

"Діяльність Союзу поляків у Білорусі спрямована на збереження польської культури та традицій, підтримку польської освіти та вивчення польської мови", - підкреслили у відомстві. Арешт Анжеліки Борис, за оцінкою польського МЗС, "рівносильний вигнанню польськості".

Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.

Раніше в Німеччині заявили, що в ЄС домовилися ухвалювати рішення про санкції проти Білорусі спільно.

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