У Білорусі затримали голову Спілки поляків. Варшава викликала дипломата

Голова Спілки поляків Білорусі Анжеліка Борис затримана у вівторок ввечері в Гродно. Міністерство закордонних справ Польщі викликало представника білоруського посольства у Варшаві і висловило йому протест.
Як відзначили в міністерстві, представник білоруської дипломатії "отримав недвозначний сигнал" про те, що дії білоруської влади суперечать міжнародним зобов'язанням Білорусі із захисту національних меншин і двостороннім зобов'язанням щодо захисту польської меншини.
"Діяльність Союзу поляків у Білорусі спрямована на збереження польської культури та традицій, підтримку польської освіти та вивчення польської мови", - підкреслили у відомстві. Арешт Анжеліки Борис, за оцінкою польського МЗС, "рівносильний вигнанню польськості".
Нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що в Білорусі криза. Вона запускає загальнонаціональне голосування за переговори з владою.
Раніше в Німеччині заявили, що в ЄС домовилися ухвалювати рішення про санкції проти Білорусі спільно.