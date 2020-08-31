У Білорусі затримали члена координаційної ради опозиції

У Білорусі затримали член президії координаційної ради опозиції Лілію Власову. Також у неї вдома правоохоронці провели обшук.
Про це повідомив член президії Павло Латушко в Telegram.
За його словами, Власову затримали близько 15.20. Затримання проводили співробітники Департаменту фінансових розслідувань Комітету держконтролю.
"Затримання відбулося напередодні засідання розширеного складу Координаційної ради", - додав Латушко.
Нагадаємо, раніше у Мінську затримали члена координаційної ради, координатора штабу екс-кандидата в президенти Віктора Бабарико Віталія Кривко.
Крім того, Слідчий комітет Білорусі викликав на допит соратницю Світлани Тихановской Марію Колеснікову.
Додамо, що раніше в Слідчий комітет викликали Павла Латушко.