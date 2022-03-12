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У Білорусі вводять обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro

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Білорусь, Субота 12 березня 2022 22:17
У Білорусі вводять обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro У Білорусі теж вводять обмеження за картками (GetteImage)
Автор: Тетяна Самарук

Найбільший білоруський банк вводить обмеження за картками Visa, Mastercard та Maestro, які прив'язані до рублевих рахунків. Зазначимо, що раніше таке обмеження запровадили у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Беларусбанку".

Зокрема, протягом доби за кордоном білоруси тепер зможуть отримати готівкою або витратити до 400 рублів.

Такі обмеження діятимуть вже з 00:00 13 березня.

Раніше ми повідомляли, що у Росії заблокували Visa і Mastercard. Російські банки переходять на китайську карткову систему.

Також ми писали, що криптобіржа Binance не підтримуватиме російські картки Visa й Mastercard.

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