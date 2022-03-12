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В Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

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Беларусь, Суббота 12 марта 2022 22:17
В Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro В Беларуси тоже вводят ограничения по картам (GetteImage)
Автор: Татьяна Самарук

Крупнейший белорусский банк вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro, которые привязаны к рублевым счетам. Отметим, что ранее такое ограничение ввели в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу "Беларусбанку".

В частности, в течение суток за границей белорусы теперь смогут получить наличными или потратить до 400 рублей.

Такие ограничения будут действовать уже с 00:00 13 марта.

Ранее мы сообщали, что в России заблокировали Visa и Mastercard. Российские банки переходят на китайскую карточную систему.

Также мы писали, что криптобиржа Binance не будет поддерживать российские карты Visa и Mastercard.

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