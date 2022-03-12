В Беларуси вводят ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro

В Беларуси тоже вводят ограничения по картам (GetteImage)

Крупнейший белорусский банк вводит ограничения по картам Visa, Mastercard и Maestro, которые привязаны к рублевым счетам. Отметим, что ранее такое ограничение ввели в России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресслужбу "Беларусбанку".