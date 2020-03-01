У Білорусі другий випадок зараження коронавірусом

Другий випадок зараження коронавірусом зафіксований на території Білорусі. Про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я республіки.

Як наголошується в повідомленні, у білоруски з Вітебська один з тестів на коронавірус дав позитивний результат.

"Міністерство охорони здоров'я інформує про те, що в РНПЦ епідеміології і мікробіології один з тестів, які були виконані у білоруски, що проживає у Вітебській області, виявив фрагмент РНК, який може належати типу коронавіруса 2019-nCoV", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, білоруська громадянка і двоє її колег прибули з Італії. У зв'язку з тим, що вони були нетривалий час в Північній Італії, вони були викликані в установу охорони здоров'я. Тут у всіх прибулих були взяті тести і аналізи. У двох її колег тести негативні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Білорусі підтвердили перший випадок коронавірусу. Заразився студент, який недавно прилетів з Ірану. Зараз хворий знаходиться в задовільному стані. Білоруська влада вирішила проводити обстеження та лабораторну діагностику громадян Ірану, Італії та Південної Кореї, які будуть прибувати в країну.

Як повідомляло РБК-Україна, за станом на 1 березня 29 лютого кількість смертей від коронавірусу виросло до 2932. На території Китаю зафіксовано 2835 смертей, а кількість інфікованих перевищила 80 тис. осіб. За межами Китаю зафіксовано 2885 випадків інфікування.