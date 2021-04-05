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У Білорусі Тихановскую залишили без грошей: банки заблокували рахунки

Новость на русском → Білорусь, Понеділок 05 квітня 2021 23:08
У Білорусі Тихановскую залишили без грошей: банки заблокували рахунки Фото: Світлана Тихановская (Facebook)
Автор: Наталья Скороход

У Білорусі були заблоковані рахунки опозиціонерки Світлани Тихановской. Це сталося сьогодні, 5 квітня.

Про це повідомляє Telegram-канал Світлани Тихановской.

За словами Тихановської, вона звернулася в "Беларусбанк", щоб дізнатися, з якої причини був заблокований її рахунок. Там їй відповіли, що таке рішення було прийнято "у рамках проведення заходів по заморожуванню коштів фізичних осіб, включених у перелік причетних до терористичних дій".

Вона також зазначила, що єдиним доходом, який приходив на цей рахунок, була соціальна пенсія дитині-інваліду у розмірі 223 рублів.

Нагадаємо, раніше КДБ Білорусі вніс Тихановскую в список осіб, причетних до тероризму. Там заявили, що це сталося на підставі розслідування справи стосовно учасників ініціативи BYPOL.

Також повідомлялося, що у Білорусі порушили справу проти Тихановской за підготовку теракту.

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