У Білорусі склали понад 100 протоколів на затриманих демонстрантів

У Білорусі склали понад 100 адміністративних протоколів стосовно затриманих учасників акцій протесту. Відносно скількох саме осіб складено протоколи поки невідомо.

Про це повідомляє TUT.BY.

Відзначається, що відповідна інформація про адміністративні протоколи розміщена на стенді суду Московського району Мінська.

"Справи по затриманим під час акцій розглядаються прямо в ЦИП (Центр ізоляції правопорушників - ред.) На Окрестина. Зазвичай вказується час розгляду, стаття, яку інкримінують людині, його дані, а також дані судді. На цей раз вказані тільки судді ... іншої інформації немає ", - повідомляє видання.

За попередньою інформацією, складено понад 100 протоколів. При цьому по відношенню до однієї особи може бути складено два протоколи.

"З метою оперативного і безпечного розгляду справ організовано виїзне судове засідання", - повідомили в суді.

Також поки невідомо за якими саме статтями складені протоколи.

Нагадаємо, в Білорусі з 9 серпня після виборів президента тривають протести, які супроводжуються масовими затриманнями і зіткненнями між демонстрантами та правоохоронцями.

Як писало РБК-Україна, в ніч з 9 на 10 серпня правоохоронці затримали близько 3 тисяч демонстрантів.

Ще близько 2 тисячі учасників протестів затримали в ніч з 10 на 11 серпня.

Також повідомлялося, що в лікарнях перебувають понад 200 учасників протестів, за даними місцевого МОЗ, більшість з легкими травмами, при цьому одна людина загинула в ході протестів.