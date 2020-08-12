У Білорусі знову повідомляють про проблеми з доступом до інтернету

Після виборів президента в Білорусі відбуваються масові збої в роботі інтернету. Досі не працює мобільний інтернет.

Про це повідомляє NEXTA.

Зокрема, збої в роботі інтернету спостерігаються в столиці країни Мінську.

"У Мінську, як і по всій країні, як і раніше, серйозні проблеми з доступом через мобільний інтернет. Фото і відео не вантажаться", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про перебої в роботі інтернету в Білорусі, зокрема, не відкривалися сайт агентства БЕЛТА, портал TUT.by, не працювали онлайн-трансляції телеканалів, спостерігалися проблеми з мобільним інтернетом.

Згодом Лукашенко заявив, що перебої з інтернетом в ході виборів в Білорусі відбулися не з вини влади.

Білоруські провайдери заявляли про перевантажений трафік.