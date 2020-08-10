У Білорусі повідомляють про перший загиблого в ході протестів

Ще чотири людини в реанімації
В результаті протестів у Білорусі є перший загиблий. Ним виявився молодий чоловік.
Про це повідомляє NEXTA Live.
Ім'я молодої людини - Євген Заичкин.
"За попередньою інформацією, молода людина загинула", - повідомляє видання.
Ще як мінімум 4 людини знаходиться в реанімації.
Нагадаємо, міліція в ході протестів через вибори президента затримала вже понад 160 людей по всій країні.
МВС перевело на посилений режим весь особовий склад білоруської міліції, а також задіяні додаткові сили.
Масові протести в Білорусі почалися і після завершення голосування на виборах президента; за даними екзит-полів і ЦВК, чинний президент Білорусі Олександр Лукашенко здобуває перемогу.