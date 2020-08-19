У Білорусі зібрали 3,7 млн доларів на допомогу страйкуючим і жертвам репресій

Для працівників страйкуючих підприємств, які можуть фінансово постраждати через невихід на роботу, зібрали допомогу більше ніж на 1,1 млн доларів. Для тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків зібрали ще 2,6 млн доларів.

Про це повідомляє TUT.BY.

Всього в допомогу підприємствам, які постраждали від страйків, зробили пожертви більше 21 тисяч осіб. Першими отримають фінансову підтримку МТЗ, МЗКТ і "Гродно Азот".

Керівників інших організованих заводських страйкомів просять "терміново звернутися для отримання солідарної допомоги від народу Білорусі".

"Сьогодні як ніколи важливо підтримати кожного, хто втратив роботу через свої політичні переконання, і простягнути руку солідарності тим, хто хоче жити у вільній і демократичній Білорусі", - пояснили організатори збору.

Також триває збір коштів для жертв насильницьких репресій. Йдеться про тих, хто постраждав від насильства з боку силовиків. Зібрана сума перевищує 2,6 млн доларів. Тобто в цілому на допомогу постраждалим від репресій зібрали понад 3,7 млн ​​доларів.

Раніше повідомлялося, що в рамках загальнонаціонального страйку в Білорусі всі шахти "Білоруськалій" зупинили видачу руди.

Нагадаємо, на страйки відреагував президент Олександр Лукашенко, він заявив, що 150-200 чоловік на кожному підприємстві "не роблять погоди"