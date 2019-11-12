У Білорусі смертну кару можуть скасувати тільки через референдум, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що страта в країні може бути скасована лише через всенародний референдум. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруські ЗМІ.

Як повідомив Лукашенко, рішення про страти було прийнято на референдумі і, відповідно білоруської конституції, може бути скасовано також лише через референдум.

"Європейський союз від нас вимагає скасування смертної кари. Звичайно, ми до цього байдуже ставитися не можемо. І ми дуже часто проводимо опитування з приводу скасування смертної кари. Нічого з тих пір, як питання було вирішене на референдумі, не змінилося. Постає питання: чи варто це питання сьогодні виносити на референдум, щоб отримати негативну відповідь? Думаю, не варто", - повідомив президент Білорусі.

Нагадаємо, в кінці жовтня у Білорусі в третій раз за рік оголосили смертний вирок. Суд засудив до смертної кари обвинуваченого у справі про вбивство восьмимісячної дівчинки в місті Лунінець. 48-річному чоловікові призначили найвищу міру покарання - розстріл.

Пізніше в Парламентській асамблеї Ради Європи закликали Білорусь ввести мораторій на смертну кару. В ПАРЄ заявили, що дане рішення є єдиним шляхом поліпшення відносин Білорусі з Радою Європи.