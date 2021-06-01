ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Ізраїль відмовився продавати зброю Білорусі та іншим "проблемним" країнам

Новость на русском →
Тель-Авів, Вівторок 01 червня 2021 18:49
Ізраїль відмовився продавати зброю Білорусі та іншим "проблемним" країнам Фото: міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц (flickr com idfonline)
Автор: РБК-Україна

Ізраїль за минулий рік на 15% (до 8,3 млрд доларів) наростив експорт зброї, незважаючи на пандемію коронавірусу. При цьому не було поставок до країн з диктаторським або "проблематичним" режимом.

Про це заявив міністр оборони Ізраїлю Бені Ганц, передає сайт vesty.co.il.

За його словами, зброю не постачали до Білорусі та М'янми.

"Ми не відправляли збройовий експорт до країн, що не відповідають ізраїльським стандартам моральності, і до країн, де існує геноцид", - зазначив Ганц.

Він також додав, що більшість контрактів були підписані до початку епідемії. Зокрема, 44% експорту на 800 млн доларів було направлено до країн Азії, Тихого океану і Перської затоки; 30% - до країн Європи, включаючи Азербайджан; 20% - до країн Північної Америки.

Левова частка військово-промислового експорту (32%) припала на гармати, боєприпаси, радари та електронні засоби ведення війни. Ще 26% - це безпілотні літальні апарати і аеронавтика для літаків і засобів спостереження.

Нагадаємо, раніше Стокгольмський інститут дослідження проблем миру (SIPRI) опублікував рейтинг, в якому говорилося про те, що Росія входить до трійки головних імпортерів військового озброєння з України за період 2016-2020.

Україна заявила, що з 2014 року не торгує зброєю з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика зброя Білорусь Ізраїль
NEWS
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
Кремль про транзит газу по Україні: відмови не буде після запуску "Північного потоку-2"
DAILY
По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна По той бік закону. Чим завершилися гучні справи щодо поліцейського свавілля