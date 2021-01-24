В Білорусі на протестах в суботу затримали понад 150 людей

У Білорусі 23 січня пройшли чергові акції протесту проти дій чинної влади. Силовики затримали понад 150 людей.

Про це пише "Радіо Свобода".

Мітинги відбулися у вигляді "ланцюгів солідарності" з політв’язнями: люди виходили, взявшись за руки, з національною біло-червоно-білою символікою, яка нині в Білорусі фактично заборонена, і її використання переслідується.

Найбільше таких акцій відбулося в Мінську. Там на вулиці вийшло найбільше людей. Крім того, протестували і у менших містах, таких як Гродно та Брест.

За повідомленнями правозахисників, затримані понад 150 людей. Зокрема, правозахисний центр "Весна" наводить імена 131 затриманого в Мінську і пише ще про приблизно 20 затриманих в інших містах.

Дехто з учасників акцій у Білорусі також висловлював солідарність із демонстрантами в Росії, які того ж дня протестували, вимагаючи звільнення російського опозиціонера Олексія Навального.

РБК-Україна писало, що раніше Олександр Лукашенко погодив оновлення Кодексу про адмінпорушення та Процесуально-виконавчого кодексу про адмінпорушення. У нових кодексах передбачено штраф за біло-червоно-білі прапори.

Як відомо, акції протесту спалахнули в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року і тривають досі.