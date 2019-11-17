В Білорусі проходять парламентські вибори

У неділю, 17 листопада, основний день голосування на виборах депутатів Палати представників національних зборів сьомого скликання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БЕЛТА.

Виборчі дільниці в країні відкриються о 8:00 і працюватимуть до 20:00. Всього для проведення виборів у Палату представників утворено 110 виборчих округів (стільки ж депутатів необхідно обрати), сформований 5831 дільницю для голосування, у тому числі 46 іноземних.

За даними ЦВК на 16 листопада, на 110 місць у Палаті представників національних зборів сьомого скликання претендують 513 кандидатів. Безальтернативних округів немає.

Вибори депутатів Палати представників проводяться по одномандатних виборчих округах. Для визначення результатів використовується мажоритарна виборча система відносної більшості. Вибори визнаються такими, що відбулися, якщо в голосуванні взяли участь понад половини виборців округу, включених в списки. Обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість голосів.

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Раніше стало відомо, що в 2019 році в Білорусі пройдуть дострокові вибори в парламент.

Нагадаємо, президентські вибори в Білорусі, як і планувалося, пройдуть у 2020 році. Лукашенко заявив, що може висунути свою кандидатуру на наступних виборах. Лукашенко став президентом у 1994 році і з тих пір ніхто, крім нього, не займав цей пост.