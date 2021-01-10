У Білорусі проходять акції протесту, у Мінську почалися затримання

У Білорусі у неділю, 10 січня, проходять акції протесту. У Мінську заявляють про перші затримання.
Про це повідомляє Tut.by.
Крім Мінська, протести відбуваються у ряді білоруських міст - Бресті, Могильові, Гродно.
Нагадаємо, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав громадян країни "взяти голову в руки". Він вважає, що білорусам слід замислитися про майбутнє.
За його словами, білоруси тільки разом можуть врятувати свою країну, а в іншому разі "діти будуть ходити в постолах і знову під батогом".
Нагадаємо, раніше Лукашенко заявив, що він покине пост тільки за результатами виборів.
"Якщо вам не подобається нинішній президент, то лише вибори можуть вирішити це питання. Тільки вибори. Я це кажу, як би це комусь не подобалося", - сказав глава республіки.