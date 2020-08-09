У Білорусі проблеми з інтернетом, провайдери говорять про високий трафік

У Білорусі в день проведення виборів президента спостерігаються проблеми з інтернетом. Білоруси говорять про перебої в роботі мобільного та кабельного інтернету відразу в декількох операторів.

Про це повідомляє білоруське агентство Mediazona.

За даними кореспондентів агентства, проблеми виникають у користувачів операторів ByFly, MTS, Life, "Космос ТВ" та інших. Також білоруси мають проблеми з доступом до новинних сайтів, месенджера Telegram, а також сервісу YouTube.

Заступник гендиректора "Белтелекому" Вадим Шайбаков стверджує, що перебої в роботі інтернету пов'язані з високим трафіком, зокрема, з-за кордону.

"Зараз спостерігаються перебої з доступом до деяких ресурсів та перенавантаження каланів через закордонних трафік у великій кількості. Поки не можемо визначити, генерують його люди чи машини - зараз працюємо над цим", - заявив він.

Крім того, Національний центр реагування на комп'ютерні інциденти Білорусі заявив про велику хвилю DDoS-атак на державні ресурси. Атакам піддалося обладнання, на якому розміщені сайти Комітету з державної безпеки Білорусі та Міністерства внутрішніх справ Білорусі. DDoS-атаки були зафіксовані вночі та вранці 9 серпня.

Нагадаємо, про можливе обмеження доступу до інтернету в день президентських виборів попереджав кандидат в президенти Білорусі Андрій Дмитрієв.