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У Білорусі приземлився літак ФСБ Росії, - ЗМІ

Білорусь, Вівторок 18 серпня 2020 22:15
У Білорусі приземлився літак ФСБ Росії, - ЗМІ
Фото: ФСБ (wikimedia.org)
Автор: Максим Зайченко

Літак приземлився близько 8 вечора

У вівторок ввечері, 18 серпня, в Мінську приземлився літак, який належить Федеральній службі безпеки Росії. Передбачається, що цей літак призначений для виконання певних функцій під час візитів перших осіб РФ.

Про це повідомляє телеканал Nexta Live.

"Кілька хвилин тому в Мінську приземлився Ту-214ПУ (серійний номер 523, реєстраційний номер RA-64523), що належить ФСБ РФ. Імовірно, це літак спецзв'язку, призначений для польоту по колу навколо певних точок під час виїзних візитів перших осіб РФ", - йдеться в повідомленні.

Скріншоти: Radarbox, Flightradar

Нагадаємо, сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко в черговий раз зв'язався з російським лідером Володимиром Путіним.

Як писало РБК-Украина, раніше Лукашенко домовився з Путіним, що РФ при першому запиті надасть допомогу "щодо забезпечення безпеки Білорусі".

Крім цього, сьогодні стало відомо, що ситуацію в Білорусі з Путіним буде обговорювати й президент США Дональд Трамп, а в Конгресі США вже застерегли Москву від надання військової допомоги Мінську.

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