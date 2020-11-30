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У Білорусі підтвердили затримання понад 300 учасників недільних протестів

Автор: Игорь Литвиненко

У Білорусі за минулу добу, 29 листопада, у ході протестних акцій були затримані 313 демонстрантів. За інформацією силовиків, в інших регіонах, крім Мінська, акції не були масовими.

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Про це повідомили в прес-службі Міністерства внутрішніх справ Білорусі.

Силовики відзначають, що в Мінську протестувальники збиралися групами в різних районах столиці. При цьому в МВС підтвердили використання спецзасобів при затриманнях.

"Всього вчора по країні за порушення законодавства про масові заходи і до розгляду в суді справ щодо адміністративних правопорушень в місця тримання затриманих оселені 313 осіб", - повідомили в МВС Білорусі.

Також силовики проводять перевірки у зв'язку з блокуванням руху.

Відзначимо, за інформацією правозахисників, на недільних акціях протесту в Білорусі затримали майже 400 осіб. При цьому затримання проводилися в Мінську, Гродно, Жодіно, Боровлянах, Бресті, Могильові та Вітебську.

Раніше РБК-Україна писало, що білоруська опозиція готова посилити тиск на Олександра Лукашенка в разі, якщо він відмовиться йти.

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