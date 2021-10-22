У Білорусі скасували обов'язковий масковий режим після критики Лукашенка

Зокрема, з санітарних норм і правил щодо протидії коронавірусу в країні було виключено пункт, яким передбачалося обов'язкове носіння масок та соціальної дистанції при відвідуванні об'єктів і організацій. Ця вимога поширювалася і на громадський транспорт.

Разом з тим, документ зобов'язує керівників різних організацій забезпечувати контроль за масковим режимом лише на працівників та відвідувачів об'єктів, де неможливо дотримуватися дистанції 1-1,5 метра.

Згідно з документом, відповідні зміни починають діяти вже від сьогодні, 22 жовтня.

Нагадаємо, нещодавно Олександр Лукашенко розкритикував керівництво білоруського МОЗ за введення маскового режиму, за порушення якого штрафують, заявивши, що таким чином відомство "знущається з людей".