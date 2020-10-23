У Білорусі скасували мітинг на підтримку Лукашенка

У Білорусі скасували провладний мітинг, який був запланований на 25 жовтня. Влада побоюється провокацій і вибухів у натовпі учасників мітингу.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко.

Він зазначив, що великий мітинг може призвести до колапсу в столиці, оскільки не вистачить співробітників правоохоронних органів охоронятимуть порядок не тільки в місці проведення мітингу, але і в інших місцях Мінська.

"Ну, 15 тисяч мене побачать. І головне - ми не забезпечимо безпеку людей. Ось що головне. Ми вже отримуємо цю інформацію. Це мене насторожує. Я не боюся, але мене насторожує. Один вибух десь у натовпі - і люди почнуть тиснути, як на Немизі. А протестуни по вулицях ходять. Ми що, міліцію зараз заберемо для забезпечення безпеки. А хто буде контролювати іншу частину?", - заявив Лукашенко.

Також він назвав ще одним фактором на користь скасування мітингу ситуацію з коронавірусом.

"Плюс до всього ще і фактор коронавіруса. Люди похилого віку, вони рвуться, ми їх не втримаємо. Вони всі можуть заразитися. І у нас буде ще більший COVID, ніж у країнах навколо", - сказав Лукашенко.

Сьогодні секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що Російська Федерація після 1 листопада може ввести свої війська в Білорусь. Це може стати великим викликом для України, Польщі та Литви.

Нагадаємо, у Білорусі з серпня тривають протести проти режиму Лукашенка. Раніше Путін заявляв, що Росія підготувала силовиків для Білорусі на прохання Олександра Лукашенка.

При цьому в Кремлі повідомляли, що поки не бачать сенсу у введенні військ в Білорусь.