У Білорусі відкрили справу проти засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Степана Путіло. Його підозрюють в організації масових заворушень.

Про це повідомляє NEXTA.

Згідно з санкціями статті, 22-річному Степану Путіло загрожує до 15 років позбавлення волі.

Зазначимо, загальна кількість передплатників у всіх соцмережах NEXTA налічує понад 1,5 мільйона чоловік. Під час протестів у Білорусі в Telegram-каналі NEXTA постійно публікуються заклики до виходу на вулиці для участі в акціях протесту, а також до страйків.

При цьому в Telegram-каналі урядового ЗМІ БелТА, був розміщений матеріал з назвою "НЕХТА ЖАДАЄ МНОЖИТИ ГОРІ".

Зазначимо, у Білорусі спалахнули масові акції протесту 9 серпня після завершення голосування на виборах президента, які переросли в зіткнення між демонстрантами і силовиками.

За словами демонстрантів, після затримання їх б'ють силовики, при цьому у Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заперечують побиття затриманих у камерах.

За даними МВС Білорусі, з початку протестів були затримані близько 7 тисяч осіб, з них близько 2 тисяч - вже відпустили.

В матеріалі РБК-Україна повідомляється, як зараз проходить страйк в Білорусі і хто її підтримує.