У Білорусі відкрили справу проти опозиціонера Кравцова

Департамент фінансових розслідувань Комітету держконтролю (ДФР КГК) Білорусі відкрив кримінальну справу стосовно секретаря Координаційної ради опозиції Івана Кравцова. Його підозрюють у крадіжках.

Про це повідомив старший інспектор з особливо важливих справ ДФР Артем Дунько, передає "Белта".

"Зараз департаментом фінансових розслідувань порушено кримінальну справу стосовно Кравцова за ч. 4 ст 210 Кримінального кодексу Республіки Білорусь. Це розкрадання, шляхом зловживання службовими повноваженнями", - сказав Дунько.

За його словами, з участю Кравцова були проведені нелегальні операції по відмиванню і переведення в готівку коштів.

При цьому Дунько зазначив, що у Департаменту фінансових розслідувань виникли питання до діяльності окремих представників координаційної ради, яких підозрюють у корупційних злочинах.

За даними КДК, розкрадання мали нібито були зроблені в той час, коли Кравцов був одним з керівників ТОВ "Архітектурне бюро 35" і паралельно - заступником директора ВАТ "Мінський годинниковий завод".

Нагадаємо, у Державному прикордонному комітеті Білорусі повідомили, що білоруські опозиціонери Марія Колесникова, Антон Родненков та Іван Кравцов перетнули кордон з Україною. Пізніше стало відомо, що Родненков і Кравцов таки перетнули український кордон, у той час, як Колеснікову затримали на території Білорусі.

8 серпня Родненков і Кравцов прибули до Києва.

Пізніше вони розповіли подробиці їх викрадення з Мінська.