ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Білорусі відкрили справу за фактом вибуху на святкуванні Дня незалежності

Новини » Надзвичайні події    04.07.2019 - 11:10
У Білорусі відкрили справу за фактом вибуху на святкуванні Дня незалежності
Фото: вибух у Мінську (Слідчий комітет Білорусі)

Кількість постраждалих зросла до 10 осіб

Головне слідче управління Слідчого комітету Білорусі відкрило кримінальну справу за фактом вибухів феєрверкових виробів у Мінську під час святкування Дня незалежності. Про це повідомляє "Белта".

Зазначено, що кількість постраждалих зросла до 10 осіб.

"За даними слідства, 3 липня під час святкового салюту в Мінську відбулися чотири вибухи феєрверкових виробів. У результаті зруйновані салютні установки, розльотом осколків заподіяні тілесні ушкодження не менше ніж 10 громадянам. Одна жінка, незважаючи на оперативно надану медичну допомогу, померла на місці події ", - заявили в СК.

За фактом НП було відкрито кримінальну справу за ч.2 ст.463 (порушення правил поводження з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих) КК Білорусі.

"У справі висунуті і відпрацьовуються кілька версій: несправність салютних установок, несправність феєрверкових виробів, неправильне заряджання салютних установок або неправильна їх експлуатація", - пише агентство.

Зараз проводяться невідкладні слідчі дії. Триває робота на місцях подій, вилучається технічна документація, пов'язана з експлуатацією салютних установок і феєрверкових виробів.

Крім того, правоохоронці допитують свідків, у тому числі військовослужбовців, які проводили заряджання, і співробітників підприємства-постачальника феєрверків. Призначені експертні дослідження.

Нагадаємо, в Мінську (Білорусь) під час святкового салюту з нагоди Дня Незалежності, сталася надзвичайна пригода - вибухнув салют, у результаті чого загинула жінка. Також повідомлялося про трьох постраждалих.

Як писало РБК-Україна раніше, 1 липня у Дніпропетровській області на дитячому майданчику стався вибух гранати, в результаті якого постраждали шість дітей. Пізніше виявилося, що вибуховий пристрій діти знайшли на сміттєзвалищі.

У Білорусі на святкуванні Дня Незалежності сталася НП, є жертви Вибух у Дніпропетровській області: двоє дітей у важкому стані
Новини України БілорусьВибух
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся