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У Білорусі величезна колона мігрантів вирушила до кордону з Польщею

Автор: Юлія Бойко

Сьогодні вранці, 8 листопада, у Білорусі до кордону з Польщею вирушила величезна колона мігрантів. Декілька сотень людей рухаються до пункту пропуску "Брузги".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на білоруський портал zerkalo.io.

Як заявили у Державному прикордонному комітеті Білорусі, мігранти з речами рухаються вздовж траси до кордону з Польщею. При цьому вкотре білоруська сторона звинуватила Польщу в нібито витісненні нелегалів.

"Прикордонна варта Польщі неодноразово рапортувала про те, як тисячами витісняє мігрантів до кордону з Білоруссю. На такий крок розпачу біженців спонукало байдужість і нелюдське ставлення польської влади", - йдеться у заяві відомства.

Фото: мігранти йдуть до польського кордону (Facebook/هەواڵی بەپەلە)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білорусь подвоїла кількість рейсів із Близького Сходу, якими організовано переправляє нелегалів для подальшого їх витіснення до Польщі та Литви.

Також стало відомо, що Німеччина очікує великого напливу мігрантів з Білорусі у найближчі місяці.

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